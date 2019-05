Un enfant de deux ans enlevé par une adolescente à Besançon

Un enfant de deux ans a été enlevé par une adolescente ce mercredi soir à Besançon, dans le quartier de Planoise. Il a été retrouvé plusieurs heures plus tard, vers minuit, en centre-ville. La jeune fille de 15 ans a été arrêtée et placée en garde à vue.

Besançon, France

Un petit garcon a été enlevé, ce mercredi soir dans le quartier de Planoise à Besançon, avant d'être retrouvé en centre-ville, plusieurs heures plus tard. Heureusement, il va bien mais sa famille a vécu une soirée angoissante.

Ce garçon, Liam, âgé de deux ans joue dans le quartier ce mercredi soir. Ses parents sont au travail et il est sous la garde de ses grands-parents. Comme il fait beau, Liam joue dehors avec d'autres enfants, et notamment sa jeune tante âgée de 8 ans. Il est est alors kidnappé par une adolescente de 15 ans, qui emmène le garçon et disparaît.

Identifiée par une fillette de 8 ans

L'enlèvement est signalé seulement le soir, quand les parents rentrent du travail. Ils ne retrouvent pas l'enfant et alertent la police. Ils peuvent alors compter sur la jeune tante de 8 ans, qui n'a pas pu empêcher le kidnapping, mais permet d'identifier l'adolescente partie avec le petit Liam.

Les policiers activent la géolocalisation, et repèrent le téléphone de la jeune femme en centre-ville de Besançon. Elle est repérée Quao de Strasbourg, et emmènent les enquêteurs dans l'appartement d'une copine en centre ville. Les policiers interpellent l'adolescente, qui est placée en garde à vue.

Le petit garçon est récupéré vers minuit, en bonne santé. Liam a pu terminer sa nuit dans son lit, à Planoise.