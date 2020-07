Un enfant de deux ans et demi meurt aux urgences à Toulouse après avoir été renversé par une voiture

Un enfant de deux ans et demi est mort aux urgences dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été renversé par une voiture, quartier Bellefontaine, à Toulouse. La brigade accidents et délits routiers est saisie de l'enquête.

Un enfant de deux ans et demi, né en novembre 2018, est mort aux urgences de Toulouse dans la nuit de mercredi 15 au jeudi 16 juillet. Les circonstances de ce drame sont floues mais l'on sait qu'il a été renversé par une voiture vers 23h, rue Van Gogh. Les pompiers ont d'abord été appelés dans cette rue pour secourir une femme qui aurait été renversée, mais arrivés sur place, ils trouvent une dame qui a fait un malaise. Elle leur explique que son neveu a été renversé par son propre père, en voiture, et que l'homme aurait lui même transporté son enfant à l'hôpital. Une hypothèse qui n'est pas encore confirmée par la BADR (Brigade accidents et délits routiers), chargée de l'enquête. Les policiers vont auditionner ce jeudi matin la famille avec un interprète car celle-ci est apparemment syrienne.

