Un enfant de deux ans porté disparu retrouvé sur le perron d’une maison à Pavilly

Pavilly, France

C’est une histoire qui aurait pu être bien plus dramatique. Dimanche matin, les gendarmes de Pavilly ont retrouvé un enfant de deux ans, seul sur le perron d’une habitation, après plusieurs heures de recherche.

C’est le père qui a donné l’alerte quatre heures avant. Aux alentours de 5 heures du matin, cet homme âgé d’une vingtaine d’années éveille les soupçons de plusieurs gendarmes en patrouille. Le comportement de l’individu paraît suspect. À la vue des militaires, l’homme se jette d’ailleurs dans l’Austreberthe, une rivière qui traverse le village.

Repêché par les gendarmes, l’homme tient des propos incohérents et affirme que son enfant a disparu. Une vérification à son domicile s’impose. Sa compagne n’aurait rien vu et confirme l’absence du petit. La gendarmerie déploie alors un dispositif important pour retrouver au plus vite le garçon.

L'enfant retrouvé en hypothermie

Le père dit avoir jeté l’enfant dans l’eau. Les propos sont confus. Vérification faite, pas de trace du garçon dans la rivière. Il est finalement retrouvé plusieurs heures plus tard, sur le perron d’une maison à priori inconnue, en hypothermie. Sa température a chuté à 32 degrés. Il est immédiatement transporté au CHU de Rouen pour des soins.

Une enquête, dirigée par le Parquet de Rouen, a été ouverte.