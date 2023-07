Un enfant disparaît plus d'une heure sur une plage de l'Île-de-Ré

Un enfant âgé de 5 ans a disparu durant un peu plus d'une heure, ce mardi en fin d'après-midi, sur la plage de Gros Jonc au Bois-Plage-en-Ré. Il a échappé à la vigilance de ses parents et a marché sur plusieurs kilomètres le long de l'océan avant d'être signalé par des particuliers, interpellés de le voir sans accompagnant. Les secours, rapidement contactés, avaient déployé une équipe cynophile, de nombreuses patrouilles et même un hélicoptère afin de retrouver l'enfant, de crainte qu'il soit parti à l'eau.

