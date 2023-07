Un enfant meurt après une chute dans la piscine familiale dans le Tarn

Dans un village du Tarn, à 50 kilomètres à l'est de Toulouse, un petit garçon de trois et demi a succombé à ses blessures après être tombé dans la piscine familiale. Il est décédé moins de 48 heures plus tard à l'hôpital.

Une nouvelle mort par noyade dans une piscine privée près de Toulouse © Radio France - Bénédicte Dupont Le drame s'est déroulé samedi matin, le 22 juillet, dans le petit village d'Aguts (Tarn) près de Cuq-Toulza, à quelques kilomètres du département voisin de la Haute-Garonne. Les pompiers sont intervenus pour secourir un petit garçon de trois ans et demi tombé dans la piscine familiale. ⓘ Publicité D'autres noyades d'enfants cet été près de Toulouse L'enfant a, comme on le dit très souvent, échappé à la surveillance de ses parents. Les secours sont parvenus à le prendre en charge et le transférer en urgence à l'hôpital Purpan de Toulouse. Malheureusement, la gendarmerie du Tarn confirme ce lundi matin à France Bleu Occitanie que le petit garçon n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Cet été déjà dans la région toulousaine, une petite fille de trois ans a perdu la vie dans sa piscine à Ayguesvives (Haute-Garonne), tandis qu'un garçon de quatre ans avait été sauvé in extremis début juin à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) après être resté plusieurs minutes sous l'eau.