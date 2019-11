Un enfant meurt en France tous les 5 jours sous les coups de ses parents

Liliane Huguet, est présidente de l'association Défense des Enfants International pour le Gard

Le gouvernement veut mobiliser ce mercredi 20 novembre sur les violences subies par les enfants, phénomène insuffisamment connu et dénoncé qui doit "mobiliser toute la société".

C'est la Journée internationale des droits de l'enfant.

Une journée marquée par le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le président de la République s'exprime pour dévoiler les mesures d'un plan pour "en finir avec les violences faites aux enfants" porté par le secrétaire d'Etat à la Protection de l'enfance, Adrien Taquet.

Un plan triennal

Il va s'étaler de 2020 à 2023 et comporte six objectifs et 22 mesures pour "libérer la parole" des enfants et "porter attention aux victimes",

Un enfant meurt tous les 5 jours

Aujourd'hui, en France, on estime qu'un enfant meurt tous les cinq jours de la violence de ses parents, qu'un jeune est victime d'une agression sexuelle toutes les trois minutes et qu'entre 8.000 à 10.000 mineurs se prostituent.