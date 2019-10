Un enfant meurt noyé dans le canal des houillères de la Sarre

Wittring, France

"Toute la famille est choquée et tout le monde ici est choqué" témoigne le capitaine Lallemand, commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Sarreguemines. Un garçon âgé de sept ans est mort noyé ce mardi après-midi. Il se promenait sur le chemin de halage du canal des houillères de la Sarre, à Wittring. Il était accompagné de sa tante et de son grand frère âgé de 10 ans.

Peu avant 15 heures, il semble avoir glissé d’un muret en béton mouillé. Les gendarmes et les pompiers ont aussitôt été appelés. Une équipe spécialisée de plongeurs est arrivée. Le corps du garçon a été retrouvé une heure plus tard. Les tentatives de réanimation n’ont rien donné.