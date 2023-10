"Un enfant meurt tous les cinq jours dans son environnement familial", rappelle Charlotte Caubel au Havre

Moins de deux semaines après la mort de Lisa, trois ans, sous les coups de ses parents à Conches-en-Ouche (Eure), Charlotte Caubel, la secrétaire d'État auprès de la Première ministre chargée de l'enfance est en déplacement au Havre (Seine-Maritime) mercredi 4 et jeudi 5 octobre. Mercredi soir, la ministre a participé à une conférence intitulée L'enfant face aux violences : quelle protection ?, et rappelé que c'était une priorité du gouvernement.

"Aujourd'hui un enfant meurt tous les cinq jours dans notre pays dans son environnement familial", rappelle Charlotte Caubel. Revenant sur la vive émotion qu'a engendré la mort de la petite Lisa en Normandie , la ministre a voulu souligner que l'ensemble de la France était touchée, et d'ajouter que "toutes les trois minutes, un enfant subit des violences sexuelles".

"En France on a l'impression de s'occuper bien de nos enfants, mais on a largement de quoi faire mieux, en conclut Charlotte Caubel. Et c'est tout le sens de mon déplacement au Havre. C'est toute une chaîne de violence qu'il faut casser car les adultes violents ont bien souvent subi des violences dans leur enfance".

Ce jeudi, la secrétaire d'État chargée de l'enfance va rencontrer des jeunes violonistes de l'école Valmy, quartier Brindeau au Havre. Depuis la rentrée 2021, ces élèves de zone prioritaire bénéficient du dispositif "un violon dans mon école" , qui leur permet d'apprendre le violon pendant quatre ans, gratuitement.

Ensuite, elle rencontrera à la maison de quartier Brindeau les responsables du dispositif des maternités précoces du Havre. Pour accompagner les plus jeunes parents, la ville du Havre à travers son CCAS (Centre communal d'action sociale) a lancé en août 2022 un dispositif d'accompagnement des maternités précoces. Une éducatrice pour jeunes enfants travaille à temps plein auprès de 16 mamans de moins de 20 ans.