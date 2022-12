Un enfant mordu par un chien près de Sancergues, héliporté à Tours

Un petit garçon de 9 ans a été mordu par un chien, lundi 19 décembre. Alors qu'il se promenait à vélo avec sa mère et son frère sur un chemin communal de Jussy-le-Chaudrier, près de Sancergues, ils croisent un homme qui promène ses deux chiens sans laisse. L'un des deux se jette sur l'enfant et le mord à un bras et une jambe.

Le maître de l'animal et la mère de l'enfant ont dû intervenir pour le faire lâcher prise.

Ses jours ne sont pas en danger

Le garçon souffre de plaies importantes et de possibles fractures, mais ses jours ne sont pas en danger. Emmené d'abord à l'hôpital de Nevers, il a été héliporté ce mardi matin vers l'hôpital de Tours où il devait subir des intervention chirurgicales.

Une enquête est en cours, confiée à la communauté de brigades de Baugy. Des vérifications sont notamment effectuées sur les conditions de détention du chien et le respect de la réglementation en vigueur.