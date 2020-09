Un enfant paraplégique après un accident, le chauffard condamné à 5 ans de prison

Le conducteur, un habitant de Portes-les-Valence âgé de 22 ans aujourd'hui a été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel de Valence. Il est maintenu en détention.

Le 30 août 2019 il roulait sans permis, en excès de vitesse et doublait sur la ligne blanche quand il a percuté la voiture d'une famille qui arrivait en face, sur la déviation de Charmes à Etoile-sur-Rhône au sud de Valence. Dans la voiture les deux parents sont lourdement blessés, leur petite fille, un bébé de six semaines a les deux clavicules cassées. Mais c’est leur fils de six ans qui est le plus grièvement touché. Moelle épinière sectionnée. L'enfant est paraplégique, "handicapé a vie" précise l'avocat de la famille à l'audience. Une famille absente au procès car il y avait une rendez vous médical essentiel pour l'enfant ce mardi qui n'a pas pu être décalé. C'est donc leur avocat qui détaille l'enfer vécu depuis ce jour là par ce petit garçon de 7 ans aujourd'hui et de toute sa famille.

Le chauffard a pris la fuite

Le procureur interpelle le jeune homme dans le box : "ce n'est pas un accident car il y a une part involontaire dans un accident, or vous tout ce que vous avez fait est volontaire !". Conduire sans permis à plus de 130 au lieu de 80 pour aller livrer de la drogue tout ça c'est volontaire vous avez massacré cette famille ! assure le magistrat. Le chauffard lui, essaye de se justifier en disant qu'il est allé voir les victimes en sortant de sa voiture. Non dit le procureur, vous vous êtes préoccupé de vos objets compromettants dans votre voiture. Vous avez tenté de récupérer vos deux téléphones, votre balance et vos 31 grammes de résine de cannabis et vous avez fui . D'abord à pied puis en voiture, vous avez même proposé 100 euros à une de vos connaissance qui se trouvait par hasard dans le bouchon causé par l'accident, pour qu'il vous emmène loin de là.

Lettre d'excuse

L'avocate du jeune homme essaye de convaincre : 'il n'a jamais été condamné avant cela, il ne faut pas confondre justice et morale" Elle explique que c'est un détenu modèle, qui veut montrer qu'il peut être quelqu'un de bien. Il a même écrit une lettre pour demander pardon aux parents précise la jeune femme. Ce courrier qui fait réagir le procureur : "vous avez écrit que le pire a été évité , mais le petit lui est condamné à l'immobilité a perpétuité !" Et le magistrat tend une photo de l'enfant handicapé au chauffard " Je vous ai vu baisser les yeux tout à l'heure quand on a présenté cette photo, mais regardez, regardez cet enfant dans son fauteuil ... avez vous pris conscience de ce que vous avez fait ?" Le chauffard prend la parole pour assurer que depuis 13 mois il regrette chaque jour ce qu'il a fait. "Je garde cette vision de l'enfant en sang, ce que j'ai fait n'est pas normal. Je demande pardon". Le procureur a demandé une peine de 5 à 6 ans de prison. Le tribunal a jugé : 5 ans dont 4 ans ferme, ainsi qu'une obligation de soins et d'indemniser les victimes.