Un enfant porté disparu pendant près de deux heures à Toulouse, un important dispositif de recherche déployé

Plus de peur que de mal, un enfant de six ans porté disparu ce dimanche dans le quartier de la Roseraie à Toulouse a finalement été retrouvé sain et sauf. Pendant près de deux heures, pompiers, gendarmes et policiers ont déployé un important dispositif de recherche.

Pompiers et policiers recherchaient un enfant disparu au jardin Lecoq © Radio France - Emmanuel Moreau L'alerte a été donnée en début d'après-midi, aux alentours de 14h30. Un enfant de six ans avait disparu dans le quartier de La Roseraie, à Toulouse. Un important dispositif de recherche déployé Très rapidement les équipes cynotechnique et de drone des secours de la Haute-Garonne ont été mobilisés sur demande de la police. En parallèle des recherches ont été faites sur les images de vidéos surveillances du quartier, des gens ont été interrogés, des vols de reconnaissance en drone ont été effectués. Finalement après deux heures de recherches, l'enfant a été retrouvé sain et sauf par les secours et reconduit auprès de ses parents.