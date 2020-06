Un enfant positif au Covid 19 à l'école Jules Lefèbvre d'Amiens

Un cas de covid 19 à l'école primaire Jules Lefèbvre d'Amiens, quartier Henriville près du cirque. Un enfant de CE2, sans symptôme,a été testé positif. Il est placé en quatorzaine ainsi que son groupe et 2 enseignants

Un cas de covid 19 chez un enfant de CE2 à l'école primaire Jules Lefèbvre à Amiens, quartier Henriville près du cirque. L'enfant et son groupe , ainsi que 2 enseignants sont placés en quatorzaine, mais l'école n'est pas fermée, elle continue l'accueil des autres élèves. Un médecin technique de l'éducation nationale s'est rendu dans l'établissement ce lundi matin pour expliquer et rassurer les familles.

Repéré grâce au "contact tracing"

L'enfant sans symptôme a été contaminé par son entourage. C'est grâce au contact tracing mis en place par l'ARS ( agence régionale de santé ) et la CPAM de la Somme qu'il a été repéré, testé et diagnostiqué positif. Ce dispositif permet de contacter les malades du Covid et de tester leur entourage. Depuis la mi- mai une cinquantaine d'agents de la CPAM dans la Somme sont mobilisés au sein d'une cellule spéciale pour contacter les personnes atteinte par le virus.