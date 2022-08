Un enfant sauvé d'un ensevelissement sur une plage de La Tremblade

Cet enfant de 12 ans était enseveli dans le sable jusqu'à la bouche indiquent les pompiers. Ce vendredi 26 août, une vingtaine d'entre eux ont été appelés vers 19h30, pour intervenir sur la plage de la Bouverie, à La Tremblade (Charente-Maritime), sur la côte sauvage, et sauver cet enfant in extremis d'un ensevelissement. Il se trouvait dans un trou de plus de trois mètres, il a fallu près d'une heure aux pompiers pour arriver à le dégager. Une fois sorti, il a été pris en charge médicalement sur place. Le temps de l'intervention, les pompiers ont établi un périmètre de sécurité.