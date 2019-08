Un enfant sauvé de la noyade à la piscine de Caen

Caen, France

Un enfant de 3 ans a été sauvé de la noyade ce vendredi au stade nautique Eugène-Maës à Caen. Il était sous la responsabilité d'un centre de loisirs lorsqu'il a échappé à la vigilance du personnel encadrant. Il a parcouru sans être repéré la distance entre la pataugeoire et un grand bassin avant de chuter dans l'eau.

"C'est un maître-nageur qui l'a repéré au fond de la piscine et qui l'a récupéré puis réanimé sur place", précise Aristide Olivier, l'adjoint au Maire en charge des sports. Les pompiers et le SAMU ont été appelés pour prendre en charge le petit garçon et le diriger vers le CHU de Caen pour des soins complémentaires. "L'enfant était conscient et c'est très important", précise Aristide Olivier.