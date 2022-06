Un enfant de 4 ans se déchire le pied dans les Deux-Sèvres et attend cinq heures qu'un hôpital l'accepte

Un jeune enfant a failli perdre l'usage de son pied faute de prise en charge samedi 12 juin à Thouars, a appris France Bleu Poitou, confirmant une information de nos confrères de La Nouvelle République. Il est 11h30 quand la mère entend des cris venant du jardin. Son fils de 4 ans vient de passer son pied sous la tondeuse. Du gros orteil au talon, tout le long du pied est déchiqueté. Les secours sont immédiatement prévenus. Une fois sur place, ils administrent les premiers soins. Pendant ce temps, le Samu se démène pour trouver un hôpital disponible pour prendre en charge l'enfant.

L'hélicoptère ne répond pas

Au bout de 4 heures d'attente et après plusieurs refus pour des raisons diverses, le petit garçon est toujours pris en charge dans le camion des pompiers. À 16 heures, une place est enfin trouvée au centre hospitalier d'Angers. Pour faire au plus vite, le Samu pense d'abord à transférer le blessé en hélicoptère. Le plus proche est à La Rochelle mais le service concerné ne répond pas. Il faut aller vite car au bout de six heures, l'enfant perdra son pied.

Les pompiers décident donc de prendre la route, escortés par la gendarmerie. Trente minutes plus tard, le garçon est enfin à l'hôpital. Il sera opéré trois heures après, mais gardera des séquelles. "C'est très révoltant", réagit le maire de Thouars Bernard Paineau. "On a même tenté de contacter des hôpitaux parisiens, en vain."