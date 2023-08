Un enfant tué par la chute d'une branche dans les Alpes-de-Haute-Provence, une enquête a été ouverte

À proximité d'une base nautique à Sainte-Croix-du-Verdon dans Alpes-de-Haute-Provence, un enfant de six ans a été tué ce dimanche par la chute d'une branche d'arbre. L'accident a eu lieu dans l'après-midi, vers 16h. Une trentaine de gendarmes ont été engagés pour porter secours et pour sécuriser les lieux, selon cette source au sein de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte par le parquet de Digne-les-Bains et confiée à la brigade de Riez.

ⓘ Publicité

Depuis plusieurs jours, de fortes rafales de vent balaient le Sud de la France.