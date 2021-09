Un engin explosif au large de Port-Vendres. Baignade et navigation sont interdites

C'est une sphère d'environ un mètre de diamètre et qui git par 25 mètres de fonds, que les plongeurs du SDIS 66 ont repéré par hasard, à 300 mètres du rivage, prés de l'anse de la Mauresque, à la sortie de Port-vendres sur la route de Collioure, un spot de plongée très fréquenté durant la saison. L'alerte a été donné et les plongeurs démineurs sont allés sur place pour évaluer la dangerosité du dispositif et le traitement adapté. Le laisser sur place ou le détruire. En attendant, la préfecture a pris un arrêté qui interdit, jusqu'à nouvel ordre la navigation et les mouillages dans une zone de 130 mètres. Parallèlement, un arrêté municipal interdit la baignade dans tout le secteur.