Un enlèvement violent résolu dans le Vaucluse

Tout a commencé le 25 février dernier. Trois hommes armés ont fait irruption dans un appartement loué par un couple via la plateforme Airbnb à Lapalud, près de Bollène. L'homme est roué de coups, poignardé et frappé à coups de marteau. Les secours parviennent à le réanimer. Il leur explique alors que sa compagne a été enlevée.

Quatre mois d'enquête

Les gendarmes de Marseille et d'Orange lancent alors immédiatement des recherches pour la retrouver. Mais finalement, la jeune femme se présente d'elle-même au commissariat de police d'Avignon quatre jours après l'agression. S'en suivent quatre mois d'enquête qui permettent à la police technique et scientifique d'identifier et d'interpeller les trois agresseurs présumés et le commanditaire présumé de l'agression et de l'enlèvement. Il s'agit d'un homme déjà incarcéré en Corse pour trafic de drogue.

Les trois hommes interpellés sont âgés de 20 à 35 ans. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire les 1er et 2 juin derniers.