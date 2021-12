Un énorme quiproquo lors d'une visite d'appartement à Juillan dans les Hautes-Pyrénées

Une histoire "insolite et et abracadabrantesque", selon les gendarmes des Hautes-Pyrénées. Ils ont été contactés samedi 18 décembre, par une femme qui venait de visiter un appartement à Juillan. Elle a été accueillie par un couple mais au cours de la visite, l'homme s'est déshabillé et allongé sur le lit. La visiteuse a pris peur et a alerté la gendarmerie nationale.

Des militaires de la brigade de Ossun se sont rendus à l'adresse indiquée. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert qu'il s'agissait d'un quiproquo : la plaignante n'a pas visité le bon logement, elle s'est trompée d'adresse. L'homme doit recevoir des soins médicaux car il vient d'être opéré d'une hernie discale. Mais l'épouse, d'origine étrangère, ne maîtrise pas bien la langue française et elle pensait qu'il s'agissait de l'infirmière de son mari. Elle l'a donc conduite dans la chambre. L'homme pensant également qu'il s'agissait de son infirmière s'est déshabillé pour les soins. "Quelle surprise pour eux de voir ainsi la 'prétendue' infirmière prendre la fuite en courant !", conclut la gendarmerie.