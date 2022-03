Un enseignant agressé par un parent d'élève au Collège La Salle Saint-Bernard de Bayonne

Un enseignant du collège privé La Salle Saint-Bernard a été agressé verbalement et physiquement par un père de famille. Les faits se sont déroulés la semaine dernière dans une salle de l'établissement scolaire bayonnais. Le papa reprochait à l'enseignant en mathématiques, d'avoir envoyé à sa fille scolarisée en classe de quatrième un message à caractère personnel sur le réseau interne de l'établissement. Un réseau où l'on trouve les notes, le cahier de texte, et les informations liées à l'enseignement et aux activités du collège.

Altercation entre le père et l'enseignant

On ne connaît pas la nature exacte du petit texte, mais le sang du père ne fait qu'un tour. À la lecture du message envoyé par le professeur à sa fille âgée de 14 ans, le père de famille exige des explications. Il demande à rencontrer le professeur. Un rendez-vous est alors organisé par la direction du collège au sein même de l'établissement. Mais l'entrevue se passe mal. La discussion tourne à l'altercation verbale puis physique entre les deux hommes. Elle se termine sans gravité mais l'enseignant porte plainte auprès de la police. Le père est condamné.

Pas de poursuite contre le professeur

"La confiance est rompue entre le collège et la famille de l'enfant" explique le directeur du Collège Saint-Bernard. Le papa a décidé de retirer de l'établissement sa fille de 14 ans et sa plus jeune sœur. L'enquête de police ne va rien révéler de pénalement répréhensible dans le message de l'enseignant, mais certains parents d'élèves n'ont pas apprécié la manière dont le collège a géré l'affaire. En signe de protestation, ils ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants en cours ce lundi 21 mars. Une démarche qui n'a pas été soutenue par L'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre (Apel)