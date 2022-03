Un professeur de musique d'un collège de Villers-Bretonneux, dans la Somme, a été mis en examen et placé en détention provisoire cette semaine. Il est soupçonné de corruption de mineurs sur au moins huit élèves, et d'agression sexuelle sur l'une d'elles.

Un enseignant de Villers-Bretonneux mis en examen pour corruption de mineurs et agression sexuelle

Un professeur de musique d'un collège de Villers-Bretonneux, à l'est d'Amiens dans la Somme, a été mis en examen et placé en détention provisoire cette semaine du 7 mars. Il est soupçonné de corruption d'élèves mineures et d'agression sexuelle sur l'une d'elles.

"Huit victimes" âgées de 14 à 17 ans "ont été recensées" pour l'instant, selon le parquet d'Amiens, mais les gendarmes enquêtent pour savoir "si d'autres victimes existent". Qu'il s'agisse de faits anciens ou récents, toutes disent avoir reçu "des messages et, dans certains cas, des photographies à connotation sexuelle", précise le parquet. L'une des victimes, âgée de 15 ans au moment des premiers faits, a également déclaré "avoir subi des caresses à caractère sexuel".

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'enseignant, âgé de 46 ans, est entré en contact avec ses victimes présumées au collège où il enseigne ou dans le cadre de cours de musique, qu'il dispense dans une association. Les messages ont ensuite été envoyés depuis son domicile. Il a été déféré ce 9 mars après sa garde à vue, et une information judiciaire a été ouverte.