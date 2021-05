Un enseignant et entraîneur sportif de Haute-Saône arrêté pour pédophilie

Tout est parti d'un signalement en avril dernier envoyé au parquet de Vesoul par l'association "colosse aux pieds d'argile".

Une femme d'une quarantaine d'année explique avoir été victime de viols par son entrainement sportif sur la période de 1997 à 2002. Pendant des années, ces faits restent enfouis, mais au moment de devenir maman ils ressurgissent, la parole se libère. Elle explique que l'entraineur qui avait une trentaine d'année à l'époque, prenait sa douche nu avec les fillettes de 10 à 12 ans. Sur une durée de cinq ans elle affirme avoir été victime de viols de la part de son entraineur.

Une précédente plainte

Ces faits sont similaires à ceux d'une précédente plainte, il y a un an, mais le parquet qui avait entendu le présumé violeur n'avait pas réussi à le confondre. Là aussi, il s'agit d'une femme qui explique avoir été abusée par son entraîneur, au domicile du prévenu et sur des moments extrascolaires. Des faits qui remontent aux années 1990 et 1991 alors qu'elle n'avait que 11 et 12 ans.

C'est en voyant le film "les chatouilles" que cette femme a pris conscience de ce qu'elle avait subit enfant.

Un enseignant et entraîneur

L'homme interpellé jeudi 27 mai 2021 et placé en garde à vue, est professeur d'histoire en Haute-Saône, mais aussi entraineur d'un club de handball à Noidans-les-Vesoul, et d'un club de Kayak à Port-sur-Saône. Pour l'instant il est présumé innocent, mais il aurait profité de ses fonctions d'entraîneur sportif pour abuser de jeunes filles. Au moins quatre autres témoignages de fillettes à l'époque, aujourd'hui devenus femmes corroborent les deux plaintes, des femmes qui n'ont pas été victimes de viols ou attouchements, mais qui indiquent un comportement tendancieux.

Un appel à témoignage

Le parquet de Haute-Saône lance un appel à témoin afin de savoir s'il n'y a pas eu d'autres victimes. D'autres femmes qui à l'époque étaient des fillettes ont peut-être elles aussi été victimes à l'époque dans les années 90, mais l'appel à témoignage concerne aussi éventuellement notre époque.

Des fais passibles des assises

L'homme de 57 ans, enseignant en activité, est présenté ce jour au pôle criminel de Besançon en vue de sa mise en examen pour :

viols sur mineurs de 15 ans (c'est à dire de moins de 15 ans)

viols sur mineurs par personne ayant autorité, des faits commis entre les années 1990 et 2000.

L'homme est présumé innocent, il encoure une peine de 20 ans de réclusion criminelle.