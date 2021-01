Un enseignant jugé à Montpellier pour sa liaison sulfureuse avec une élève âgée de 14 ans

Un ancien enseignant est jugé ce vendredi 8 janvier devant le tribunal de Montpellier pour atteinte sexuelle et corruption de mineur. On lui reproche d'avoir entretenu une relation amoureuse et sexuelle pendant deux ans avec une de ses élèves, jugée fragile.