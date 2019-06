Un enseignant menacé au collège Elsa Triolet de Saint-Denis

Un enseignant du collège Elsa Triolet de Saint-Denis a été suivi et menacé par un groupe de jeunes, lundi 17 juin, à la sortie des cours. Une intrusion avait déjà eu lieu dans cet établissement, il y a deux mois.

Saint-Denis, France

L'intrusion d'un groupe de jeunes et l'agression au pistolet à billes d'une enseignante, le 11 avril dernier est encore dans les esprits de tous le personnel au collège Elsa Triolet de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). C'est d'ailleurs l'un des adolescent impliqués dans l'intrusion qui a menacé, une nouvelle fois, un professeur, lundi dernier.

Intimidation et menaces

Malgré l'interdiction de s'approcher du collège, le garçon de 15 ans vient souvent devant les grilles de l'établissement, à la fin des cours, selon plusieurs professeurs. Lundi dernier, il était encore présent. Avec d'autres jeunes, ils se mettent à poursuivre un enseignant qui vient de finir sa journée et finissent par l'encercler à 50 mètres du collège. Le prof en question a été entendu au commissariat comme témoin de l'intrusion, début avril.

Appel à la grève

Les jeunes menacent et insultent ce prof qui parvient à s'échapper de ce cercle et monte dans les transports. Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée. Mais l'homme _"est très choqué et inquiet pour sa famille, ses proches"_, explique sa collègue Corinne Olivier, membre de Sud Education 93.

Le syndicat appelle à une journée de grève le mardi 25 juin à l'occasion du comité technique du département sur les moyens accordés à la Vie scolaire. Les parents d'élèves sont appelés à se rassembler avec les enseignants devant la DSDEN (Direction des services départementaux de l'Éducation nationale) à Bobigny, à partir de 9 heures.