Em images : Un entraînement militaire grandeur nature à Charleville-Mézières

Des coups de feu, des militaires armes au poing et une prise d'otage. Tous les éléments étaient réunis mardi 19 octobre pour recréer une scène de combat sur le site de La Macérienne à Charleville-Mézières. Il s'agissait en réalité d'un entraînement, grandeur nature.

Une prise d'otages était notamment simulée. © Radio France - Anna Huot

Le scénario : un assaut lancé par l'armée française contre un ennemi qui occupe les lieux.

En bleu, une trentaine de soldats mimant les ennemis. © Radio France - Anna Huot

L'assaut va durer au total 4 à 5 heures pour être plus près de la réalité. "Jusqu'à présent on s'entraînait essentiellement pour nos projections extérieures du type Mali, donc un ennemi assez léger, qui se retirait dès les premiers contacts. Là, on a voulu mettre en place un ennemi plus solide. Ça fait partie des ambitions de l'armée de Terre qui est de se préparer à un durcissement des conflits dans les années à venir", explique le lieutenant-colonel Cédric, à l'origine du scénario.

Ce type d'exercice a lieu tous les 2 ou 3 ans. © Radio France - Anna Huot

Après les quatre jours d'entraînements, les militaires feront le bilan et ils seront jeudi 21 octobre sur la Place Ducale de Charleville-Mézières pour rencontrer les habitants.