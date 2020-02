Un entraineur de foot mis en examen pour viol et violences sexuelles sur mineurs près de Toulouse

Des dizaines de plaintes ont été déposées par des joueurs et anciens footballeurs du club de l’Etoile Aussonnaise contre cet entraineur en poste depuis plus de 15 ans. Il a été mis en examen pour « viol et agressions sexuelles sur mineurs. » Le club est sous le choc.