Un entraîneur du FC Magnanville mis en examen pour viols sur des adolescents du club

Magnanville, France

C'est un père de famille de 46 ans, entraîneur des U16, des jeunes de 14 à 16 ans, qui a été interpellé chez lui, jeudi, à Mantes-la-Ville dans les Yvelines, puis mis en examen, ce vendredi 24 janvier, pour viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et corruption de mineurs sur plusieurs adolescents licenciés du club de Magnanville.

L'entraîneur aurait fait au moins cinq victimes, des garçons nés entre 2000 et 2003, mais peut-être plus, entre 2016 et 2017 puis en 2019.

Le quadragénaire, "entraîneur d'un club de foot à Magnanville et également tuteur d'apprentis dans son emploi, a profité de ces deux positions vis-à-vis des jeunes", a expliqué le parquet. Certains faits ont eu lieu à son domicile où il disposait d'une salle de musculation dans laquelle il faisait venir les jeunes.

D'après le parquet toujours, le suspect avait déjà été "condamné pour des faits correctionnels d'agression sexuelle en 2008". Les faits s'étaient déroulés en Bretagne. Il avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve.

L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.

De son côté, le maire de la ville, Michel Lebouc, a été "mis au courant par le commissariat de Mantes-la-Jolie qu'une enquête avait été ouverte suite à plusieurs plaintes à l'encontre d'un membre du Football Club de Magnanville", explique-t-il sur sa page Facebook.

"J'ai confiance en la justice pour faire toute la lumière dans cette affaire", ajoute l'élu dans un communiqué de presse, soulignant que "ces accusations graves visent une personne dans sa sphère privée et ne sauraient en aucun cas impliquer nos structures".