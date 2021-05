Un entrepôt de 4000 mètres carrés entièrement détruit par un incendie à Harfleur, près du Havre

C'est un automobiliste qui passait par là qui a donné l'alerte, un peu après minuit dans la nuit de vendredi à samedi, à Harfleur, avenue de Cantipou. L'entrepôt de 4000 mètres carrés était déjà la proie des flammes. Il abritait quatre entreprises, dont "Nautic Service Sauvetage", une entreprise de matériel de sauvetage en mer. Un incendie spectaculaire à cause des explosions provoquées par les fusées éclairantes stockées parmi le matériel de l'entreprise. Il n'y aucune victime mais tout le bâtiment est détruit. La structure métallique s'est littéralement effondrée, rendant difficile l'intervention des pompiers. Au plus fort de l'incendie, 68 pompiers et 30 engins ont été mobilisés sur place, avec 6 lances à incendie dont deux lances aériennes pour venir à bout du sinistre. Les pompiers vont rester sur place encore quelques temps pour éviter toute reprise de feu.