Un entrepôt de 600 mètres carrés totalement embrasé à Bourges

Un important incendie dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29 avril sur la commune de Bourges. Un peu avant minuit, le feu est parti dans une entreprise rue Denys Dodard, embrasant totalement les 600 mètres carrés d'un entrepôt. Il abritait du matériel de levage et de stockage de palettes.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers du Cher, quatre lances et six engins ont été mobilisés pour venir à bout du feu, jusqu'à environ 2h30 du matin. L'incendie a été éteint, et la partie administrative de l'entreprise a pu être sauvée.

Personne n'a été blessé.