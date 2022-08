Un entrepreneur fait une chute mortelle sur un chantier à Pau

Ce mardi un entrepreneur bigourdan a fait une chute de six mètres du toit d'un chantier à Pau. Yves Louit est décédé le lendemain à l'hôpital de Pau des suites de ses blessures.

Yves Louit, entrepreneur bigourdan de 62 ans, dont l'entreprise est basé à Layrisse, entre Tarbes et Lourdes, est mort ce mercredi à l'hôpital de Pau. La veille, il a fait une chute de 6 mètres, du toit d'un chantier, rapportent nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées. Gravement blessé à l'arrivée des secours, il avait été plongé en coma artificiel. La chute est accidentelle mais on ne connait pas encore les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. La société d'Yves Louit intervient sur de nombreux chantiers en Béarn et en Bigorre, en BTP, notamment dans le désamiantage.