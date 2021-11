Un entrepreneur nantais jugé à Toulouse pour avoir incendié volontairement l'entreprise d'un concurrent

Le 9 septembre 2018, une cinquantaine de pompiers étaient intervenus sur cet incendie qui avait impacté au total près d'une douzaine d'entreprises dans cette zone d'activités d'Auzeville-Tolosane, près du lycée agricole, au sud de Toulouse, entre Ramonville-Saint-Agne et Castanet-Tolosan. Déjà repéré sur les lieux, un entrepreneur nantais est très vite mis en cause par les enquêteurs, et placé en garde à vue. Patrick D., 67 ans, est jugé à partir de ce mardi 16 novembre à Toulouse, plus de trois ans après les faits, pour destruction de bien d'autrui et usage de fausse plaque sur un véhicule.

Interpellé quelques minutes après le signalement des incendies

C'est une histoire qui commence presque à l'envers puisque ce 9 septembre 2018, les gendarmes d'Escalquens repère d'abord un véhicule suspect avant que les incendies ne se déclarent. Ils trouvent en effet lors de leur patrouille une voiture dissimulée et visiblement prête à repartir, dont les plaques d'immatriculation sont dissimulées par de fausses plaques, différentes à l'avant et à l'arrière. Les gendarmes identifient facilement le véhicule et son propriétaire. Ils appellent des renforts pour le surveiller.

Les feux eux ne se déclarent qu'une demi-heure plus tard, à 500 mètres de cette voiture. Les flammes embrasent un bâtiment industriel qui abrite quatre sociétés appartenant au même gérant, dans le domaine de l'épuration d'eau. Quelques minutes après le signalement de l'incendie, un homme est repéré près du véhicule suspect, enjambant la barrière de sécurité pour rejoindre sa voiture. Le sexagénaire, qui sent l'alcool à brûler, est immédiatement interpellé et avoue dans la foulée être l'auteur de l'incendie. Les gendarmes découvrent sur lui un cutter, un gant et un briquet.

Il reproche à son rival de vendre des copies de ses appareils

Le mis en cause explique aux enquêteurs avoir visé la SARL Biotrade l'une des quatre entreprises, concurrente directe de sa propre société, FB Procédés qui commercialise des matériels innovants d'épuration d'eau. La SARL Biotrade avait été condamnée au civil pour concurrence déloyale pour avoir vendu sous un autre nom un appareil développé par FB Procédés. L'entreprise toulousaine vendait depuis des copies de cet appareil imaginé par le Nantais. Un nouveau procès était en cours. Patrick D. s'apprêtait à partir à la retraite et à léguer son entreprise à son fils, il souhaitait ainsi éliminer un concurrent nuisible.

Le patron concurrent porte plainte. Patrick D. comparait le 16 octobre mais la partie civile, persuadée que l'auteur a des complices, demande l'ouverture d'une information judiciaire. Mais les investigations n'ont pas permis de déterminer la présence de co-auteurs, d'autant que le Nantais a toujours expliqué avoir agi seul. Patrick D. est renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Patrick D. comparait libre. Il a purgé trois mois et demi de détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire fin janvier 2018. Il sera représenté par des avocats nantais, Pierre-Marie Cado, Marie-Emmanuelle Beloncle et Loïc Cabioch. La victime esr représentée par Vincent Valade.