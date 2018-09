Marseille, France

L'Ehpad marseillais SAS Les Anémones vient d'être condamné par le tribunal correctionnel ce lundi à une amende de 200 000 euros après un incendie mortel en 2011. L'incendie avait causé la mort de six résidentes.

Un manque d'effectif et une insuffisance du système de désenfumage

C'est un pensionnaire qui avait provoqué l'incendie, en utilisant en pleine nuit un briquet pour couper le ruban d'une boite de chocolats. Aujourd'hui âgé de 81 ans, il est condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Au départ, 15 mois de prison avec sursis avait été requis contre ce pensionnaire, atteint de troubles psychiques. Des experts psychiatres avaient reconnu l'altération de son discernement.

La SAS Les Anémones a été reconnu coupable ce matin d’homicides et blessures involontaires. Dans leur rapport, les experts incendie ont pointé l'insuffisance du système de désenfumage qui, selon eux, avait favorisé l'envahissement rapide de l'étage par les fumées et les gaz. Cette nuit là, les six victimes décédées dormaient avec la porte de leur chambre ouverte. Et seulement quatre salariés étaient de garde pour les 174 chambres, soit 180 pensionnaires. Cet effectif avait été considéré comme "insuffisant" par des experts mais correct selon l'Agence régionale de santé.