Nantes, France

Jeudi, vers 18h20, deux individus sont entrés dans une épicerie située dans le bas de la rue Paul Bellamy, près du Cours des 50 otages à Nantes, pour acheter des cigarettes. Sauf que le commerçant n'en vendait pas. Les deux hommes lui ont alors demandé ses propres cigarettes contre 50 centimes. L'épicier a refusé et c'est à ce moment-là que les deux individus se sont livrés à un déferlement de violences : l'un des deux tenait le commerçant pendant que l'autre le frappait au visage, à coups de poing. Les deux agresseurs ont ensuite pris la fuite à pied.

Blessé au nez, au front et à l’œil droit, le commerçant a appelé la police, qui est arrivée un quart d'heure plus tard. Un homme de 34 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu un simple différend avec le commerçant, dit ne pas l'avoir frappé mais s'être interposé entre lui et son ami. Il a été libéré vendredi en fin d'après-midi. Les enquêteurs ont finalement identifié le second individu et disposent par ailleurs d'un enregistrement vidéo puisque un témoin a filmé la scène avec son smartphone.