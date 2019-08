Un escape game dans une centrale nucléaire ou comment le site de Civaux veut se décloisonner du monde extérieur

Civaux, France

Les escape game sont en général réputés pour le réalisme de leur décor. A Civaux, le cadre était donc tout trouvé : une centrale nucléaire. Depuis début juillet, il est possible de participer à ce jeu d’énigme. L'objectif : se sortir d'un laboratoire fictif en une heure. Il faut donc retrouver une clé dissimulée dans la salle. Pour se faire, une succession d'énigmes doivent être résolues.

Un escape game qui offre un cadre très particulier © Radio France - Valentin BOISSAIS

Depuis le début de l'été presque 200 personnes se sont confrontées à ce jeu qui se trouve dans l'espace découverte de la centrale, un espace pédagogique ouvert au public toute l'année. L'animation est gratuite et encadré par un agent d'accueil qui guide pas à pas les visiteurs.

On s'amuse et en même temps on découvre l'historique de la centrale

Le thème de l'Escape Game : la science, les énigmes concernent des personnages historiques de la chimie et de la physique, des calculs, des formules chimiques, mais aussi de petites expériences. Maxime et Laura, originaires d'Arras et en vacances dans le Poitou se sont inscrits. Ils ne réussiront pas à remporter le jeu mais ils vont à la sortie faire le tour de l'espace découverte : "On s'amuse une heure et en même temps on découvre l'historique de la centrale, comment fonctionne le nucléaire".

Un produit d'appel pour le public

Le directeur de la communication de la centrale, Emmanuel Pedrono, ne s'y trompe pas, c'est bien là le but de cet escape game, faire en sorte de décloisonner le site nucléaire du grand public : "C'est un produit d'appel, le but à terme c'est que les gens restent dans la centrale, discutent avec nous, nous posent des questions, qu'ils osent s'en approcher".

Comme une illustration aux propos d'Emmanuel Pedrono, une fois le couple d'Arras parti, c'est au tour d'un groupe de plus de dix curistes de la Roche-Posay de participer à l'escape game. Des visiteurs venus découvrir en groupe l'animation et donc : la centrale.

Après l'appel d’offre aux entreprises locales pour le grand carénage, et des partenariats avec les établissements scolaires des alentours, la centrale nucléaire de Civaux continue donc son maillage local, notamment en direction des poitevins.