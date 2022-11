Un escroc tente d'obtenir un médicament anticancéreux avec une fausse ordonnance à Montpellier

Un escroc a essayé de voler un médicament destiné aux malades d'un cancer à Montpellier. Cet homme de 33 ans s'est présenté dans trois pharmacies avec une fausse ordonnance pour obtenir ce remède anticancéreux, le soir du mardi 15 novembre. Un médicament qui vaut 6.000 euros.

ⓘ Publicité

Fausse ordonnance pour un médicament anticancéreux

Le gérant de la pharmacie, rue Guillaume Janvier à Montpellier, s'est rendu compte de la supercherie et a prévenu la police. En garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Il a expliqué avoir été contacté par un inconnu via la messagerie en ligne Télégram. Cet inconnu lui a demandé d'aller chercher le médicament en échange de 200 euros. La personne qui a passé commande n'a pas été identifiée. Le médecin dont le nom est utilisé sur l'ordonnance et la CPAM ont porté plainte.