L'espace d'accueil pour les usagers inauguré par Franck Proust, président de Nîmes Métropole et Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

Un espace d'accueil en plein centre-ville de Nîmes pour sensibiliser les habitants au tri des déchets. Le local, situé au 8 rue Régale, tout près des arènes, a été inauguré ce mercredi. Une soixantaine d'usagers s'y rendent chaque jour depuis son ouverture la semaine dernière. En projection de fréquentation sur une année, cela représente plus de 15.000 personnes. Chaque foyer nîmois produit 330 kilos d'ordures ménagères par an, contre 250 kilos en moyenne en France et 30% des déchets qui s'y trouvent auraient pu être triés en amont.

Dans ce nouvel espace d'accueil, les habitants de la métropole nîmoise peuvent aller chercher gratuitement des sacs-poubelles ou des composteurs, mais aussi recueillir tous les renseignements sur les jours et les horaires de collecte, les bons gestes en matière de tri ou encore l'enlèvement des encombrants. L'accueil usagers service déchets au 8 rue Régale est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.