Un espoir du BO reçoit un coup de couteau dans le dos après une nuit en discothèque, ses agresseurs condamnés

Une soirée en boîte de nuit qui se termine en bagarre, ce n'est pas rare. Mais là, un coup de couteau a été donné dans le dos d'un espoir du Biarritz Olympique. Quatre jeunes d'une vingtaine d'années ont été condamnés ce jeudi soir par le tribunal correctionnel de Bayonne au terme d'une audience de près de cinq heures.

Ce 6 mai 2023, la bagarre à la sortie d’une boîte de nuit de Biarritz aurait pu se terminer par un mort et cette affaire devant une Cour d'Assises. Au petit matin, des coups partent entre deux groupes de jeunes, l’audience n’aura d’ailleurs pas permis d’en établir l’origine : un mauvais mot, un mauvais regard... Ce qui est certain, c’est que ça s’est passé en deux temps. D’abord à côté de la mairie et puis un peu plus loin sur l’avenue de Verdun. C’est là que les choses auraient pu devenir dramatiques.

Des coups de poing, de pied, de casque et un coup de couteau

Jules, 21 ans, espoir du Biarritz Olympique, vient donc de se battre avec deux de ses amis contre un autre groupe de jeunes. Le trio s’approche du scooter de l’un d’eux pour le ramener chez le jeune rugbyman pour la nuit. Sauf que le groupe avec qui ils se sont précédemment battus revient, avec du renfort. Les deux amis de Jules s’enfuient, lui reste « pour ne pas qu’ils prennent le scooter ». La scène qui s’en suit est longuement décrite à l’audience : les coups de casque, le fait qu’il tente d’obtenir de l’aide auprès d’un taxi, sans succès. Il se refugie alors dans une voiture laissé ouverte par son propriétaire qui fume une cigarette un peu plus loin dans la rue. Et là, c’est un déferlement de violence : coups de pied, de poing, de casque et donc un coup de couteau de quatre centimètres dans le dos.

"Tous les jours, je vois ces quatre cicatrices," explique Jules. La photo des blessures est montrée à l’audience : on voit le drain du pneumothorax, les agrafes. "Pourquoi avez-vous pris ce couteau ?", demande la présidente du tribunal à Alexandre qui a frappé. "Il faut qu’on comprenne. Vous n’appelez pas les secours. Pourquoi aviez-vous un couteau dans la voiture ? » « Pour pouvoir couper la ceinture de sécurité en cas d’accident. C’est arrivé à un copain de mon père. J’étais débordé par mes émotions. J’avais pas l’intention de l’utiliser. Je voulais lui faire peur. »

La peur de ne plus pouvoir jouer au rugby

Jules expliquera, lui, qu’il n’a pas vu tout de suite que sa chemise lui collait à la peau. Il s’est rendu compte de la blessure en voyant sa main ensanglantée. Il raconte ensuite avoir demandé de l’aide aux policiers, puis à un chauffeur de taxi qui n’accepte de l’amener à la clinique Aguiléra qu’en étant payé. Heureusement, il avait dix euros sur lui. C’est dans la salle d’opération qu’il fond en larme, paniqué à l’idée de ne plus pouvoir faire de rugby.

Les faits et gestes des quatre prévenus ce soir-là sont assez clairs. C’est d’ailleurs un des axes de défense des avocats. La procureure de la République requiert cinq mois de prison ferme pour l’auteur des coups de couteau, 18 mois dont un an avec sursis pour celui qui a déjà un casier judiciaire et six mois avec sursis pour les deux autres. Trois d’entre eux s’excusent. Jules lui reste stoïque. Il se dit traumatisé. « Je ne suis plus le même.». Jules a repris l’entrainement lundi seulement.

Des peines plus lourdes que les réquisitions

Le tribunal a condamné l'auteur des coups de couteau à trois ans de prison dont deux sursis. Le plus jeune des prévenus, écope de 6 mois de prison fermes car il avait été sanctionné par la justice. Les deux derniers, les moins impliqués, sont condamnés à 8 mois de prison avec sursis.

Dans les 4 cas, les sanctions sont plus lourdes que les réquisitions de la Procureure de la République