Un an et demi après l'agression des gérants, le restaurant Eat Burger à Amiens ferme définitivement

Le restaurant Eat Burger, rue de Noyon à Amiens, annonce ce vendredi sur sa page facebook "avec beaucoup de tristesse" la fermeture de l'établissement.

"Tout a basculé ce soir du 29 Mai 2021 où Alain et moi-même avons été agressé. Nous avons essayé de reprendre 6 mois plus tard mais les séquelles physiques et psychologiques persistent jusqu’à aujourd’hui" écrivent sur leur page facebook Alain et Patrick Massaad, les deux frères qui dirigent l'établissement. Ce soir là, ils avaient été pris à partie et roués de coups en pleine rue , alors qu'ils fermaient le restaurant. Tous deux souffraient de plusieurs fractures. Le restaurant avait rouvert en novembre 2021.

Leurs agresseurs ont été condamnés l'été dernier à deux ans de prison et deux ans d'interdiction du territoire français. Ils devaient également verser 600 euros à chacune des victimes.

"Nous tenons à vous remercier, vous qui nous avez soutenu, vous qui êtes venu vous régaler dans notre restaurant, certains d’entre vous qui êtes devenus des amis et même plus. Prenez soin de vous, vous allez nous manqué. RDV peut être dans un futur proche dans d’autres circonstances" écrivent les deux frères.