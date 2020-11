Un homme a été condamné à 18 mois de prison ferme pour rébellion et refus d'obtempérer après une course poursuite avec la police à Agde mardi. Un policier a été blessé à la main.

Un an et demi de prison après une course poursuite avec la police à Agde

Un homme de 33 ans a été condamné à un an et demi de prison ferme pour rébellion et refus d'obtempérer après avoir voulu échapper à un contrôle de police à Agde mardi dernier. Une course poursuite puis une arrestation musclée au cours de laquelle un policier a été blessé.

Tout ça parce qu'il n'avait pas d'attestation de sortie, c'est du moins ce qu'il a expliqué lors de sa garde à vue, il aurait fui pour ne pas être verbalisé, car il n'avait pas rempli de papiers justifiant sa sortie en pleine nuit et en plein confinement. Mais l'homme roulait aussi sans assurance et avait déjà un lourd casier, 5 condamnations pour des violences et du trafic de stupéfiant.

Mardi donc vers une heure du matin alors qu'il aperçoit les policiers d'agde, il prend la fuite à vive allure au volant de sa Clio. Les forces de l'ordre déploient une herse pour lui crever les pneus, qu'à cela ne tienne, il continue avec deux pneus à plat, puis il abandonne sa voiture et part à pied en courant.

Les policiers le rattrapent mais le maîtrisent avec beaucoup de difficultés, et sont obligés d'utiliser à deux reprises leur pistolet à impulsion électrique Taser, un policier est blessé à la main, il souffre d'une fracture du doigt.

L'homme a donc été condamné à 18 mois de prison ferme et un an de suspension du permis de conduire et 1000 euros d'amende.