Un etarra repenti condamné pour cambriolages dans des châteaux du Pays basque

Bijoux, argenterie, tableaux, antiquité, métaux précieux… au total, une centaine d'objets ont été dérobés lors de cinq cambriolages entre le 4 et le 14 novembre 2020, sur les communes d'Itxassou, Larressore, Halsou, Aroue-Ithorrots-Olhaîby et Domezain-Berraute. Ce sont des résidences secondaires inoccupées qui ont été visitées lors de descentes orchestrées par une bande de voleurs peu expérimentés, mais déterminés. Les cinq personnes, trois hommes et deux femmes, poursuivis pour vols aggravés et recels, ont été jugées et condamnées ce mardi 8 novembre 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Parmi les prévenus, un ancien membre de l'organisation terroriste basque ETA, condamné par le passé en Espagne à 22 ans de prison pour ses activités criminelles.

Revente du butin compliquée

"Je fais un sale métier, mais j'ai une excuse, je le fais salement". À l'image de la réplique de Jean-Paul Belmondo, dans le film "le voleur" de Louis Malle, les prévenus n'étaient pas des orfèvres dans l'art du cambriolage. C'est avec un pied-de-biche qu'ils s'attaquaient aux portes des demeures de luxe. La razzia pouvait alors commencer. "Une vraie organisation" a dénoncé, devant le tribunal, le procureur de la République Jean-Claude Belot. Pour autant, la revente du butin s'est avérée compliquée. Au point qu'une grande partie du butin a été retrouvée à Bayonne par les gendarmes chargés de l'enquête menée par un juge d'instruction. Des traces ADN retrouvés sur les lieux des vols, des écoutes téléphoniques, des portraits-robots et des témoignages ont permis de constituer un dossier largement à charge en dépit des dénégations des prévenus.

Galerie de portraits à la barre du tribunal

Sébastien, bayonnais de 50 ans, n'en démord pas. Il ne connaît personne et n'a jamais participé à quoi que ce soit. Ses 23 condamnations, inscrites sur son casier judiciaire, ne vont pas l'aider. Pas plus que de nier les évidences, au point d'agacer la présidente du tribunal, Emmanuelle Adoul, à propos de bijoux volés et qu'il tente de revendre. "Mais comment, humainement, est-ce possible de ne pas savoir que ces objets ont été volés ? " S'emporte la magistrate. À la barre, c'est une galerie de portraits qui défile. Christine qui pleurs à chaudes larmes dans son mouchoir, mais qui ne dit pas grand-chose, Fabienne, toxicomane aux amphétamines, Denis, qui n'a jamais travaillé.

Militant repenti d'ETA

Et puis il y a Iñaki. Ancien militant d'ETA (Euskadi Ta Askatasuna). Repenti, Iñaki Recarte Ibarra a été condamné, par le passé, à 22 ans de prison pour des attentats commis au nom de l'organisation séparatiste basque. Originaire d'Irun, âgé de 51 ans, Iñaki ne cache rien de sa vie d'errance, des stupéfiants, et de sa période quasi-SDF. Sorte de soldat perdu dans la délinquance sans lendemain. Détenu depuis son arrestation en février dernier, après un mandat d'arrêt lancé par la France, l'ancien activiste basque a été condamné à 10 mois de prison ferme. 15 mois pour Sébastien. Six mois pour Denis. Six mois avec sursis pour Fabienne et un an, dont trois mois avec sursis pour Christine. Fini la vie de château.