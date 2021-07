Un été de rencontres sur les marchés des Alpes-Maritimes : Saint Roch Nice

Tout l'été, France Bleu Azur est sur les marchés des Alpes-Maritimes pour faire des rencontres surprenantes et découvrir des producteurs et des artisans en circuit-court. Nous sommes cette semaine dans le marché de Saint Roch sur Nice.

Que deviennent les danseurs de la team Spotlight ?

Mathieu Paco et Olivier Matheron sont les professeurs de danse niçois de la Team Spotlight basé à Saint Roch. Avec leurs élèves ils sont arrivés demi-finalistes de la France à un incroyable talent en 2018. Ils ont notamment participé en Janvier dernier à l'édition espagnole de l'émission. Depuis de nouveaux danseurs arrivent pour remplacer les anciens et la team reste active à travers de nombreux événements sur la Côte D'Azur, retrouvez les sur Insta et sur Facebook.

Saint Roch est un quartier très dynamique où mes parents ont grandi et on a de la chance d'y avoir une belle salle de danse avec de l'espace pour nos élèves, ce qui aurait été compliqué autre part.

France Bleu à la rencontre des habitués du quartier de Saint Roch

France Bleu Azur est allé à la rencontre des habitués du quartier de saint Roch. Les hommes d'un coté et les femmes de l'autre pour discuter des dernier potins et souvenirs de la place. Avec des remarques tantôt négatives, tantôt positives, une chose est sûre le quartier ne laisse pas indifférent.

On est né ici, on est bien dans ce quartier, j'y vais depuis toute petite; on va avec quelques copains au quartier, tout le monde se connait.

À la rencontre des circuits-courts de Saint Roch

France Bleu Azur avec la dernière boucherie chevaline de France - Jean-Gabriel

Florence bouchère, tient la dernière boucherie chevalines de Nice. Il s'agit d'une affaire familiale se trouvant à coté du marché où on y achète de la viande de cheval, mais aussi depuis peu des volailles.

La clientèle d'un certain âge vient encore en manger grâce à leurs habitudes au contraire des jeunes gens qui n'en mangent plus car ils font des activités avec l'animal.

Élodie est productrice sur Saint-Roman-De-Bellet dans la pleine du Var. Elle travaille avec différents producteurs venant de Saint-Jeannet pour ensuite vendre ses courgettes et cébettes au marché de Saint Roch où vous la retrouverez chaque semaine de marché.

C'est mon quartier d'enfance, je côtoie les gens que je connais tous les jours de marché.

Pour aller au marché de Saint Roch :

Le marché habituel de Saint Roch à lieu régulièrement du mardi au dimanche sur la place Saint Roch, à gauche de l'arrêt de tram Saint Roch et à droite de la grande église.

Article réalisé en collaboration avec Jean Gabriel Remy, étudiant à l'école ECS de Nice