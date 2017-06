Un étudiant bordelais mort à Rennes, sa famille veut des explications

Youssef Rabah, 21 ans, originaire de Pessac, en Gironde, a perdu la vie à l'hôpital suite à l'incendie de sa résidence universitaire dans la banlieue de Rennes, le 23 mai dernier. Sa famille pointe une série de dysfonctionnements, qui auraient conduit à cette tragédie. Elle a déposé plainte.

Pour sa famille, Youssef Rabah était "le meilleur d'entre nous". Élève brillant, meilleur résultat du lycée Pape Clément de Pessac au bac, il avait poursuivi ses études à la prestigieuse l'École supérieure d'électricité (Supéléc) de Rennes. Investi dans la vie associative, pratiquant plusieurs sport de combat, il était la fierté de sa famille. Après son décès dans l'incendie de sa résidence universitaire, son père, Maaoui Rabah est aujourd'hui effondré, et en colère.

Vous avez exprimé vos doutes sur les normes de sécurité de l'immeuble...

Pour moi, il y a un laxisme aberrant. Il est incompréhensible qu'un mégot de cigarette ait pu causer tous ces dégâts. Lorsquejeme suis rendu sur place pour déposer plainte, j'ai été observer le bâtiment, et discuter avec les étudiants. Ils m'ont dit que les extincteurs étaient à moitié vides, et qu'ils n'avaient pas pu s'en servir pour éteindre le feu. Ils ont même essayé de combattre les flammes avec des casseroles, vous imaginez ! En plus, l'alarme incendie n'a pas fonctionné, ils ont été prévenus par un habitant d'un immeuble voisin. Et si l'on s'en tenait aux détecteurs de fumée ... Comme Youssef dormait au ras du sol, je suis sûr qu'il aurait déjà été intoxiqué avant que le détecteur ne fonctionne.

L'enquête déterminera peut-être les responsabilités...

Lorsque j'ai vu un rapport d'expertise, il était écrit que le dôme d'évacuation des fumées était ouvert. Or, les étudiants ne savaientmême pascomment l'ouvrir ! Il y en avait un au troisième étage, mais personne n'y a accédé, puisque l'étage était complètement envahi par les fumées. Et il y avait une ouverture automatique, connectée à un détecteur de fumée, au rez-de-chaussée, mais il n'a pas fonctionné, puisqu'il 'y a pas eu de fumée à cet étage. Et puis, étant donné l'état des appartements, cela prouve que la pression de la fumée était énorme et qu'elle n'a pas pu s'évacuer.

Connaissez-vous les causes du décès de votre fils ?

Une intoxication par la fumée. On sait qu'il a envoyé son dernier SMS vers 1h du matin, et le feu s'est déclenché entre 2 et 3 heures. On pense qu'il n'a même pas repris conscience. D'ailleurs, après l'autopsie, nous avons donné ses organes, et ils étaient tous en bon état, sauf ses poumons. Il est mort sans aucun signe de stress.

Youssef Rabah avait 21 ans. - Soumaya Rabah

Vous n'êtes pas non plus satisfait de l'opération des pompiers...

Apparemment, plus d'une centaine de pompiers sont intervenus sur une façade, et aucune opération n'a été mise en place sur la façade où se trouvait l'appartement de mon fils. Il habite au troisième, ce n'était pas difficile de déployer une échelle pour savoir s'il y avait quelqu'un. Selon le récit du major de police, les pompiers sont arrivés dans la chambre de mon fils en éteignant le feu. Je suis donc sûr qu'ils ont mis du temps avant d'y accéder, au moins dix minutes. Lorsque vous faites un arrêt cardiaque, c'est fatal. Mais je n'en veux pas aux pompiers, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient.

On a envoyé notre fils pour étudier, pas pour que l'on nous renvoie un cadavre.

Vous-êtes vous senti assez soutenu ?

On a appris la nouvelle alors que l'on était tranquillement chez nous. On m'a juste dit au téléphone : "Votre fils a fait un arrêt cardiaque, venez sur place pour plus d'informations".Et ensuite, rien n'a été mis en place. J'ai fait cinq heures de voiture en roulant comme un fou, et tout ce qu'on m'a donné quand je suis arrivé, c'est une place de parking. C'était "rendez-vous à Rennes, et débouillez-vous". On a envoyé notre fils pour étudier, pas pour que l'on nous renvoie un cadavre.

La ministre de l'enseignement supérieur nous a manqué de respect

On a mis en place des cellules psychologiques, mais elles sont inutiles. Ça ne sert pas à vous donner des petites tapes sur l'épaule. Elles ne nous ont pas aidés, rien n'a été facile. Ni le don d'organes, ni le rapatriement du corps, ni l'assurance... Même la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal nous a manqué de respect.

Pourquoi ?

Elle est venue sur place, a fait juste un tour de l'immeuble. Les blessés, dont mon fils, étaient à l'hôpital, à cinq minutes en voiture, et elle ne s'y est pas rendue. Et en plus, elle salue la bravoure des étudiants, et dit "Je suis heureuse, cela aurait pu faire des dizaines de morts". C'est déplacé. Si c'était son fils, comment aurait-elle réagi ? Et depuis, elle ne nous a même pas passé un coup de fil... J'espère que les blessés vont se rétablir rapidement. Le fait qu'ils soient hors de danger, c'est comme si Youssef était hors de danger lui-même.

#Rennes #Supelec là ministre Frederique Vidal félicite la solidarité des étudiants et l'efficacité des pompiers pic.twitter.com/PYdSu1yb6m — Samuel Nohra (@SamuelNohra) May 23, 2017

Quels regrets avez-vous aujourd'hui dans cette affaire ?

Mon regret, c'est que je sais que si Youssef avait été à la place de ses camarades, il n'aurait pas réagi pareil. Il aurait essayé de sauver ses copains. Youssef ne se serait jamais jeté par une fenêtre, il aurait cassé les portes pour sauver les autres. Et je regrette aussi que ces étudiants, qui sont amenés à être l'élite de la nation,soient logés dans des conditions pareilles, avec aussi peu de contrôle. Et je crois que si un mégot était jeté dans une autre résidence aujourd'hui, il se passerait la même chose.

Vous avez déposé plainte, qu'attendez vous de la justice ?

D'abord, on cherche un avocat, mais encore une fois, nous n'avons aucun soutien, pour savoir lequel... Pour la justice, je suis confiant mais vigilant. Il y a beaucoup de questions techniques, je les laisse aux expertises. Je travaille dans le génie civil, donc si je vois passer une incohérence, je suis prêt à démontrer qu'il y a erreur. J'attends de la justice qu’elle fasse la lumière sur les circonstance absurdes qui ont conduit à la mort de mon fils.