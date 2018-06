Un étudiant breton, venu faire la fête de la musique à Toulouse, jeudi, a été pris en stop par deux jeunes, qui l'ont menacé, dévalisé, et emmené de force jusqu'à Avignon. Les deux agresseurs présumés ont été interpellés.

Un jeune étudiant originaire de Bretagne s'est rendu à Toulouse, jeudi, pour participer à la fête de la musique.

A la fin de la soirée, il fait du stop pour regagner sa voiture, garée à l'extérieur de la ville. Un véhicule s'arrête, deux jeunes sont à bord et l'invitent à monter. Au bout de quelques minutes, le conducteur et son passager se montrent menaçants, l'un sort une arme de poing et menace l'étudiant.

Emmené de force à Avignon

Les deux agresseurs volent la carte bleue de la victime et ils partent vers le sud-est, en emmenant de force l'étudiant. Ils s'arrêtent à Montpellier pour retirer de l'argent - 350 euros - puis il filent vers Avignon.

Les deux hommes sortent à Remoulins, en forçant le péage... puis ils s'arrêtent devant la gare-centre d'Avignon où ils abandonnent la victime.

Interpellés le lendemain à Avignon

L'étudiant, qui ne connaît pas la ville, trouve le commissariat et témoigne. Les policiers identifient le véhicule et son propriétaire - qui est interpellé à Avignon, avec son complice. Les agents trouveront d'ailleurs en leur possession le téléphone portable de la victime, ainsi que 200 euros en espèces.

Les deux agresseurs présumés doivent être présentés samedi au parquet d'Avignon