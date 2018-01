Un jeune Lunellois de 18 ans, étudiant à Montpellier, porte plainte pour viol aggravé contre un proche du blogueur Jeremstar. Pascal Cardonna contre-attaque et annonce lui aussi qu'il dépose plainte.

Montpellier, France

Annoir, un jeune Lunellois de 18 ans, étudiant à Montpellier, a décidé de porter plainte pour viol aggravé contre un proche du blogueur Jeremstar, Pascal Cardonna, alias Babybel sur les réseaux sociaux et salarié de France Bleu.

La plainte devrait arriver sur le bureau du procureur de la République de Nîmes avant la fin de cette semaine. Il est principalement question de viol aggravé sur mineur, de corruption de mineur et d'atteinte sexuelle sur mineur.

Jeremstar, son idole

Selon Annoir, les faits auraient eu lieu en février 2016, chez Pascal Cardonna, lors d'une soirée à laquelle participait Jeremstar. Annoir affirme détenir des preuves de ce qu'il a subi, sous forme de vidéos et de photos.

"Ce n'était pas la première soirée chez lui. J'étais fan de Jeremstar, j'étais émerveillé. Quand on 15-16 ans et qu'on peut rencontre son idole... _On s'est tous faits avoir_" raconte Annoir qui soupçonne d'avoir été drogué au GHB.

Annoir, l'étudiant qui porte plainte Copier

Selon l'avocat de l'étudiant, Me Kamel Benamghar "les faits sont particulièrement graves, il faut maintenant sortir des réseaux sociaux pour aller devant la justice car c'est une affaire qui prend des _dimensions hors-normes.__" S_elon, l'avocat, il a sur son bureau les dossiers d'une petite dizaine de plaignants potentiels et ces dossiers sont pour l'instant à l'étude.

Me Benamghar, l'avocat de l'étudiant qui porte plainte Copier

"Il ne s'est rien passé de si sordide chez moi" répond Pascal Cardonna qui se dit abasourdi. Il contre-attaque et porte plainte à son tour contre Annoir. Il dit aussi être impatient d'être entendu par la police pour la vérité éclate au grand jour.

Pascal Cardonna, accusé de viol Copier