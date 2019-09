Un étudiant de Rouen meurt lors d'un week-end d'intégration

Rouen, France

Un jeune homme âgé de 23 ans, étudiant en 4e année de pharmacie à l’Université de Rouen est décédé dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 septembre 2019. Il participait à un week-end d'intégration en Belgique et selon nos informations, il a été percuté par une voiture près du camping où était organisé le week-end d'intégration. On n'en sait pas plus sur les circonstances du drame. Cet événement était organisé par une association d’étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne et plusieurs étudiants issus d’autres établissements y ont participé à titre individuel.

Une cellule d'aide psychologique

La ministre de l'Enseignement Supérieur Frédérique Vidal a réagi ce lundi soir. Elle a demandé aux présidents des universités Picardie Jules Verne et Rouen Normandie de mettre en place une cellule d’aide et de soutien psychologique dès à présent, pour accompagner celles et ceux qui en exprimeraient le besoin.

La Ministre recevra ce mardi les fédérations d’associations étudiantes.