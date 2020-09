Mort d'un étudiant après une chute du 6e étage lors d'une fête à Poitiers

Il est tombé du haut de six étages, alors qu'il se trouvait sur le rebord d'une fenêtre, samedi 26 septembre, en pleine soirée étudiante dans le quartier de Gibauderie à Poitiers. On apprend ce lundi la mort d'un étudiant lors d'une fête organisée samedi soir à Poitiers. Inscrit en deuxième année de prépa au lycée Camille Guérin, ce jeune homme participait à cette fête avec une vingtaine de personnes. Il se trouvait sur le rebord de la fenêtre quand il a voulu rentrer dans l'appartement et il a chuté.

Une enquête en cours sur les circonstances

Gravement blessé, il a été transporté au CHU de Poitiers mais n'a pas pu être sauvé. Une cellule psychologique est ouverte au lycée Camille Guérin. La police enquête également, sur les circonstances de cet accident.