Un étudiant mâche une souris vivante à Marseille : nouvelle plainte déposée contre ceux qui ont participé

Une nouvelle plainte pour acte de cruauté envers un animal est déposée après une soirée étudiante qui a dégénéré, un étudiant ayant mâché une souris vivante , dans une prépa du Lycée Thiers de Marseille. Cette fois, la Société Protectrice des Animaux Maltraités et Errants ( La Spame) a déposé plainte contre l'étudiant en question mais aussi contre les participants qui ont laissé faire un tel acte.

ⓘ Publicité

Le samedi 8 septembre dernier, l'un des jeunes avait été filmé en train de manger une souris vivante. La vidéo postée ensuite sur les réseaux sociaux a indigné notamment les défenseurs des animaux. La Fondation 30 millions d'amis avait déjà déposé plainte.

Désormais, les plaignants souhaitent que l'on sanctionne également les participants à cette soirée, notamment ceux qui ont laissé faire et qui ont diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.

"J'espère qu'ils vont tous comparaître"- Me Isabelle Terrin

"C'est important et pas seulement dans la symbolique", pour Me Isabelle terrin, avocate de la Société Protectrice des Animaux Maltraités et Errants, "la souris a vécu un calvaire (...) c'est barbare, c'est grave (...) et cette façon qu'on les autres de ne pas l'en empêcher". L'avocate n'hésite pas à parler de "complicité passive" : "Personne ne lui dit rien ni ne vient au secours de cet animal". Me terrin scandalisée également que la vidéo soit propulsée sur les réseaux sociaux et que ces "jeunes trouvent cela suffisament intéressant pour le mettre en ligne".

loading

Pour Véronique Scarica, Présidente de la Spame), à l'origine de cette nouvelle plainte, il est très important que le jeune homme qui a mâché la souris soit condamné "mais aussi ceux qui étaient autour comme celui qui filme et la propriétaire de l'animal qui lui a donné sa souris et n'a pas voulu porter plainte contre ce jeune homme".