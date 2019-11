Un étudiant stéphanois s'immole devant les bâtiments du Crous à Lyon

Lyon, France

L'étudiant de l'université Lyon-2 qui s'est immolé ce vendredi devant des bâtiments du Crous à Lyon serait d'origine stéphanoise, selon nos confrères du Progrès.

Le jeune homme âgée de 22 ans a essayé de se suicider vers 15 heures ce vendredi. Sa petite amie prévenue de son geste par SMS a alerté les pompiers qui ont pu intervenir très rapidement.

L'étudiant a laissé un long message sur son compte Facebook

La victime est gravement brûlée. - Captiure d'écran Facebook

La victime est brûlée sur 90% de son corps et a été hospitalisée à Lyon dans un état grave à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon.

Le jeune homme militant au sein du syndicat Solidaires a auparavant posté un message sur son compte Facebook. Il y dénonce la suppression de sa bourse, et plus largement la politique menée par le gouvernement actuel et les précédents.