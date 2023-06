Un Eurois de 28 ans s'immole par le feu après une rupture amoureuse à Pont-Authou

Un jeune homme de 28 ans s'est immolé par le feu ce lundi soir vers 23h40 à Pont Authou dans l'Eure, au Nord de Brionne. Il a été transporté au CHU de Rouen, gravement brulé au visage, au torse, aux mains et aux avant bras. Il s'est aspergé d'essence et s'est immolé par le feu devant le domicile de ses anciens beaux-parents, rue Colin Noel à Pont Authou, à cause d'une rupture amoureuse.

Une dispute avec sa nouvelle compagne

Le jeune homme n'aurait pas supporté la séparation avec son ancienne petite amie. Il vit depuis quelques temps avec une nouvelle compagne, et le couple se dispute au sujet de cette ancienne relation amoureuse. L'homme casse tout dans l'appartement de sa nouvelle compagne qui vit près de Pont-Authou, puis il prend sa voiture pour se rendre chez ses anciens beaux-parents à Pont-Authou, son véhicule percute le portail et une grosse jardinière. L'homme sort alors de sa voiture, s'asperge d'essence et allume un briquet.

9% du corps brûlés

Appelés par la nouvelle petite amie, les secours arrivent rapidement sur les lieux. Le jeune homme de 28 ans est brulé au visage, au torse, aux mains et aux avant bras, 9% de la surface du corps. Des blessures graves mais son pronostic vital n'était pas engagé lors de son transport par hélicoptère à l'hôpital de Rouen.

La nouvelle compagne et l'ancienne compagne seront entendues par les gendarmes de la compagnie de Pont-Audemer. Le jeune homme était inconnu des gendarmes.