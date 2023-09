Un évadé interpellé près de Perpignan après une course-poursuite de 20 km

Un homme a été condamné ce mercredi 6 septembre à 12 mois de prison ferme par le tribunal de Perpignan pour « refus d’obtempérer » et « évasion ». Il avait été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi à l’issue d’une course-poursuite spectaculaire de plus de 20 kilomètres entre Perpignan et Le Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales.

Dimanche, en fin de journée, les policiers de la Bac de Perpignan repèrent un véhicule volé quelques jours plus tôt à Narbonne. Ils mettent en place un dispositif de surveillance. Au bout de quelques heures, un individu monte dans le véhicule et démarre. Il est immédiatement pris en chasse par les policiers qui activent leur gyrophare et leur sirène.

Refusant de s’arrêter, l’homme tente de semer ses poursuivants. Il s’engage sur la D900 et accélère à plus de 200 km/h. « Arrivé à Salses, il fait demi-tour en direction de Port Leucate, pour arriver au Barcarès suivi par plusieurs équipages de police, gendarmerie et police municipale », relate une source au sein du commissariat de Perpignan.

« Finalement stoppé en bord de la plage, le conducteur prend la fuite à pied et se jette à l’eau et nage en direction du large. Policiers gendarmes et pompiers attendent plusieurs minutes sur la plage avant que l’individu ne regagne finalement la plage à bout de force».

L’homme est interpellé et placé en garde à vue. Bien connu des services, l’individu faisait même l’objet d’un mandat d’arrêt pour « évasion » alors qu’il purgeait une peine sous bracelet électronique.